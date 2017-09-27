В Росавиации рассказали о последней финансовой проверке "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Последняя финансовая проверка авиакомпании "ВИМ-Авиа", которая в настоящее время прекратила чартерные рейсы, по итогам 2016 года показала ее благополучие, заявил, выступая в Госдуме, глава Росавиации Александр Нерадько.

"По результатам последней проверки, проведенной по итогам 2016 года, авиакомпания относилась к первой, наилучшей группе по своему финансово-экономическому состоянию. Всего четыре группы. Наилучшая — первая, четвертая — наихудшая. Отчетность компании свидетельствовала о полном финансовом благополучии", — сказал Нерадько.

"Поэтому, в соответствии с действующим законодательством, у Росавиации не было никаких оснований вводить ограничения в деятельность авиакомпании", — рассказал он, отметив, что по федеральным авиационным правилам, Росавиация проводит плановые проверки финансово-экономического состояния авиакомпаний раз в полгода.