Путин предложил выделить дополнительные средства на госпрограмму по АПК

НОВО-ОГАРЕЕВО, 27 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство заложить в бюджет на 2018-2020 годы дополнительно по 20 миллиардов рублей ежегодно на госпрограмму по развитию АПК.

"Понимая, что ресурсы ограничены, мы это знаем хорошо, и тем не менее прошу посмотреть, какие резервы можно найти для поддержки ключевых отраслей экономики, для решения задач, связанных с повышением качества жизни граждан, развитием городов, поселков", — сказал Путин на встрече с правительством в среду.

"Одно из важнейших направлений экономической части федерального бюджета — это поддержка сельского хозяйства. Все последние годы эта отрасль показывает хорошие темпы роста, и в текущем году ожидается рекордный урожай зерновых. Нужно сохранить позитивную динамику сельского хозяйства, стимулировать дальнейшее развитие отечественных производителей, и, конечно, нужно повышать уровень жизни на селе", — добавил президент.

По его словам, это касается строительства новых объектов, создания современных условий для труда и отдыха.

"Прошу заложить дополнительно по 20 миллиардов рублей ежегодно в течение ближайших трех лет на развитие сельского хозяйства и социальной сферы… Такие возможности есть, прошу это учесть", — обратился Путин к участникам совещания.