КАЗАНЬ, 27 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Компании "Лукойл" и "Татнефть" рассматривают совместные проекты за рубежом, заявил глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

В среду в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов и Вагит Алекперов обсудили вопросы взаимодействия и подписали протокол к соглашению о сотрудничестве между республикой и нефтедобывающей компанией, действующему уже около десяти лет.

"У нас, конечно, есть новые инициативы. Мы надеемся, что если будут проводиться конкурсы по распределению ресурсов федеральным правительством, то мы совместно с "Татнефтью" и сами будем участвовать", — сказал Алекперов в ходе встречи.

"У нас сложились очень хорошие отношения с "Татнефтью". Мы сейчас рассматриваем ряд новых предприятий за пределами РФ, у нас успешный геолого-разведочный проект на территории Республики Калмыкия. Это все внушает оптимизм и, самое главное, подчеркивает, что российские компании умеют строить альянсы, умеют работать совместно. И мы эту практику будем продолжать", — отметил Алекперов.

В целом, по словам Алекперова, "Лукойл" видит для себя главной задачей поддержание ресурсной базы на территории Татарстана за счет внедрения новых технологий, участия в других предприятиях. "Эту задачу мы ставим как первостепенную, и наши руководители на нее ориентируются", — сказал он.

На территории Татарстана работает дочерняя компания "Лукойла" — АО "РИТЭК", на долю которой сегодня приходится 14% добытой в республике малыми компаниями нефти. На долю "Татнефти" приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Основной акционер — госхолдинг ОАО "Связьинвестнефтехим", владеет 30,44% акций в уставном капитале компании. Татарстану принадлежит "золотая акция" "Татнефти".

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