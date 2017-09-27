Путин примет участие в "Российской энергетической неделе"

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в Международном форуме по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя", мероприятия которого пройдут в Москве и Петербурге с 3 по 7 октября, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"С 3 по 7 октября состоится международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики – "Российская энергетическая неделя". Он пройдет в Москве и Санкт-Петербурге, и в пленарном заседании этой "Российской энергетической недели" примет участие президент Путин. Повестка — это энергия для глобального роста, в части, в которой будет президент принимать участие, предусматривается панельная дискуссия. Должно быть интересно", — сказал Песков.

Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" пройдет с 3 по 7 октября, в нем примут участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, в том числе делегации из Японии, ОАЭ, Омана, Бангладеш и других стран, а также генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.