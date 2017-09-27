Строительные работы II этапа разработки Одопту "Сахалина-1" завершаются

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сен – РИА Новости. Строительно-монтажные работы по запуску второго этапа разработки месторождения Одопту в рамках проекта "Сахалин-1" находятся на завершающей стадии, сообщил в среду губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

"По проекту "Сахалин-1" завершаются строительно-монтажные работы в рамках второго этапа освоения месторождения Одопту… Дополнительные объемы добычи углеводородов за счет реализации мероприятий второго этапа к 2025 году составят 1,8 миллиона тонн в год", — сказал Кожемяко в ходе выступления на конференции "Нефть и газ Сахалина".

В марте американская ExxonMobil, владеющая 30% в проекте "Сахалин-1", сообщала, что запуск второго этапа разработки месторождения Одопту на шельфе Сахалина ожидается к концу 2017 года.

Месторождение Одопту, наряду с месторождениями Чайво и Аркутун-Даги, расположено на северо-восточном шельфе острова Сахалин в акватории Охотского моря. Разработка этих трех морских месторождений происходит в рамках проекта "Сахалин-1". Проект реализуется на условиях соглашений о разделе продукции (СРП), вступившем в силу в 1996 году. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd, у "Роснефти" — 20%, у японской Sodeco — 30% и у индийской ONGC — 20%. Потенциальные извлекаемые запасы трех месторождений проекта оцениваются примерно в 307 миллионов тонн нефти и 485 миллиардов кубометров газа. Добыча на месторождении Одопту с береговой площадки началась в 2010 году.