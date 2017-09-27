Россия поднялась на 38-е место в глобальном индексе конкурентоспособности

ЖЕНЕВА, 27 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия поднялась с 43-го на 38-е место в "Глобальном индексе конкурентоспособности 2017-2018" (ГИК), опубликованном в среду Всемирным экономическим форумом.

Согласно исследованиям ВЭФ, рост конкурентоспособности РФ на 5 пунктов связан с макроэкономической ситуацией. При этом прогнозы для российской экономики остаются непредсказуемыми, так как она все еще зависима от экспорта минеральных ресурсов.

Слабыми сторонами для России остаются финансовые рынки, в частности, банковский сектор, вопросы права на собственность, независимость судей и коррупция. Эти факторы в числе основных мешают вести бизнес в стране. В то же время отмечается, что Россия увеличила минимальную заработную плату и ввела защитные меры для временных работников. Это может привести к росту внутренней покупательской способности.

"Причина, по которой мы опасаемся делать прогнозы для России, заключается в том, что мы хотим увидеть рост инновационных возможностей РФ. В целом этот показатель хороший в региональном контексте, но мы не видим тех улучшений, которые характерны для других растущих экономик", — заявил РИА Новости один из составителей ГИК Роберто Кротти.

По его словам, санкции в отношении России также сыграли свою роль в рейтинге РФ, однако ГИК рассматривает в первую очередь готовность рынка к инновационным изменениям.

"Конечно, это играет роль, особенно для финансового сектора. Несмотря на то, что Россия является большой экономикой, которая может полагаться на внутренний рынок, в последнее время он столкнулся с рядом трудностей. В частности, внутренний спрос пострадал из-за инфляции и курса валют", — добавил Кротти.

Первое место, согласно ГИК 2017-2018, заняла Швейцария. Второе и третье места заняли, соответственно, США и Сингапур, поменявшись местами по сравнению с прошлыми годами. При этом эксперты ВЭФ отмечают, что в нынешнем рейтинге не был учтен фактор наличия новой администрации США и влияние новых законов на американский рынок, что может изменить показатели страны. Украина улучшила свои показатели, переместившись с 85-го на 81-е место в основном благодаря макроэкономической ситуации, однако авторы исследования полагают, что такой рост продолжится. Находящаяся в процессе выхода из Евросоюза Великобритания, напротив, понизила свой рейтинг по сравнению с прошлым годом, перейдя с 7-го на 8-е место.

Эксперты ВЭФ отмечают, что мировые экономики в целом остаются не готовыми к новой волне инноваций и автоматизации из-за того, что часть руководителей стран не провели необходимых реформ для адаптации своих рынков к конкурентной борьбе.

"Глобальный индекс конкурентоспособности 2017-2018" основывается на комбинации общедоступных статистических данных и результатов опроса руководителей компаний 137 стран мира.