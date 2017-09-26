МНПЗ передал Московской области новую мобильную эколабораторию

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Московский НПЗ передал в дар министерству экологии и природопользования Московской области новую мобильную лабораторию экологического мониторинга для выявления в воздухе загрязняющих веществ, сообщает пресс-служба предприятия.

"Лаборатория оснащена современными системами для выявления в воздухе загрязняющих веществ, в том числе сероводорода, оксида азота, углеводородов, метана, диоксида серы, оксида углерода. Для оперативной обработки результатов на борту установлено компьютерное оборудование с доступом в интернет. Метеорологические данные собирает автоматическая метеостанция", — говорится в сообщении.

Мобильная лаборатория войдет в современную систему экомониторинга, которая создается в Подмосковье на базе ГУП МО "Экосистема".

На Московском НПЗ работает более двух тысяч человек, многие из которых проживают в соседних районах Московский области, поэтому МНПЗ небезразлична экологическая обстановка на этой территории", — приводятся в сообщении слова генерального директора завода Аркадия Егизарьяна.

В МНПЗ добавили, что одним из результатов программы модернизации завода, которую с 2011 года ведет "Газпром нефть", стало его включение в систему мониторинга города Москвы. На границах санитарно-защитной зоны предприятия размещены автоматизированные пункты контроля загазованности "Мосэкомониторинга". На территории завода и в пределах санитарно-защитной зоны ежедневно отбираются пробы воздуха. Все данные предоставляются надзорным органам и публикуются в открытом доступе.

С 2015 года МНПЗ первым среди нефтеперерабатывающих предприятий России) внедряет автоматизированную систему мониторинга атмосферного воздуха по рекомендациям госрегуляторов.

В результате модернизации завод уже на 50% снизил воздействие производства на окружающую среду, в том числе на 36% уменьшил поступление загрязняющих веществ в атмосферу. В рамках второго этапа модернизации к 2020 году воздействие на окружающую среду будет сокращено еще на 50%. Объем инвестиций в проекты модернизации составляет 250 миллиардов рублей, отметили в пресс-службе.