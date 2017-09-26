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Экономика

На новых условиях: зачем регионам участвовать в реструктуризации кредитов

17:2626.09.2017
(обновлено: 17:27 26.09.2017)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев22 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета22 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета
© РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. 22 сентября на заседании президиума Госсовета президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о запуске программы по реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов с 1 января 2018 года. По его словам, инициатива рассчитана на 7-12 лет, а участие в ней носит добровольный характер.

Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного совета. 22 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин: финансы регионов необходимо расчистить от закредитованности
"С 1 января 2018 года мы запускаем программу реструктуризации накопленных бюджетных кредитов, рассчитанную как минимум на семь лет. Для отдельных регионов эта программа может быть еще более льготной, она может быть растянута на 12 лет", — заявил глава государства.

Путин отметил, что в первые два года действия программы предусмотрены максимально льготные условия: регионам нужно будет выплачивать всего по 5% долга ежегодно.

"Такой график позволит субъектам Федерации только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 миллиардов рублей", — подчеркнул президент.

Дополнительные льготы и экономия

Дополнительная льгота в виде продления программы реструктуризации до 12 лет предусмотрена для субъектов, которые в 2018-2019 годах обеспечат рост региональной налоговой базы и неналоговых поступлений в свои бюджеты темпами не ниже инфляции. При этом Путин обратился к министру финансов с просьбой не создавать дополнительных сложностей для регионов — для получения льготы достаточно только этого показателя.

"В первые два года вы должны будете показать качество своей работы, и те, кто качество это покажут, получат дополнительную льготу в виде дополнительной рассрочки выплат по кредитам", — сказал Путин.

По словам главы государства, разница между действующими правилами и графиком погашения бюджетных кредитов и предлагаемым графиком составит 250,5 миллиарда рублей в 2018 году и 177,5 миллиарда рублей в 2019 году.

Уже в 2018-2019 годах в рамках реструктуризации удастся высвободить 15,7 миллиарда рублей для Калужской области, 12 миллиарда — для Смоленской, 10,7 миллиарда рублей останутся в Краснодарском крае.

"У субъектов таким образом высвобождаются деньги, появляются дополнительные ресурсы для решения социально-экономических задач, для решения задач, связанных с созданием новых рабочих мест, для повышения уровня жизни граждан", — добавил Путин.

Деньги должны расходоваться по делу

Глава государства подчеркнул, что вырученные за счет участия в программе реструктуризации средства должны пойти и на улучшение финансовой ситуации в регионах.

"Эти средства должны быть направлены на оздоровление финансов, на сокращение бюджетного дефицита, на снижение кредиторской и другой задолженности", — заявил Путин.

Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного совета. 22 сентября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Главы регионов оценили решение Путина о реструктуризации бюджетных кредитов
Губернаторы многих регионов уже высказались об инициативе президента.

"Безусловно, это крайне важное и долгожданное для всех регионов беспрецедентное решение президента. Необходимость в этом назрела давно", — рассказал корреспонденту РИА Новости губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Он добавил, что регионы находятся в стагнации из-за того, что вынуждены тратить значительные средства на погашение бюджетных кредитов.

"Настал тот этап, когда глава государства прислушался к мнению глав субъектов, тем более что эти просьбы к президенту выражали практически все субъекты Федерации. И президент осознал, что нужно дать возможность для качественного рывка в стране через рывок регионов Российской Федерации", — заявил Островский.

В подведомственном ему регионе сэкономленные средства, по словам Островского, направят на жилищно-коммунальное хозяйство, сферу здравоохранения, социальную сферу в целом.

В Калужской области уже планируют получить льготные условия программы. "У нас есть возможность за счет развития нашей экономики и роста налоговой базы войти в льготную часть программы — реструктуризацию, рассчитанную на 12 лет. И мы сделаем это", — заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Он считает, что решение президента о реструктуризации региональных кредитов поможет развитию области.

"Таким образом президент России Владимир Путин продолжает политику по поддержке регионов. Решение о реструктуризации позволит изыскать дополнительные доходы, которые будут направлены на социально-экономическое развитие территорий", — заявил Артамонов.

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