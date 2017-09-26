На новых условиях: зачем регионам участвовать в реструктуризации кредитов

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. 22 сентября на заседании президиума Госсовета президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о запуске программы по реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов с 1 января 2018 года. По его словам, инициатива рассчитана на 7-12 лет, а участие в ней носит добровольный характер.
Путин отметил, что в первые два года действия программы предусмотрены максимально льготные условия: регионам нужно будет выплачивать всего по 5% долга ежегодно.
"Такой график позволит субъектам Федерации только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 миллиардов рублей", — подчеркнул президент.
Дополнительные льготы и экономия
Дополнительная льгота в виде продления программы реструктуризации до 12 лет предусмотрена для субъектов, которые в 2018-2019 годах обеспечат рост региональной налоговой базы и неналоговых поступлений в свои бюджеты темпами не ниже инфляции. При этом Путин обратился к министру финансов с просьбой не создавать дополнительных сложностей для регионов — для получения льготы достаточно только этого показателя.
"В первые два года вы должны будете показать качество своей работы, и те, кто качество это покажут, получат дополнительную льготу в виде дополнительной рассрочки выплат по кредитам", — сказал Путин.
По словам главы государства, разница между действующими правилами и графиком погашения бюджетных кредитов и предлагаемым графиком составит 250,5 миллиарда рублей в 2018 году и 177,5 миллиарда рублей в 2019 году.
Уже в 2018-2019 годах в рамках реструктуризации удастся высвободить 15,7 миллиарда рублей для Калужской области, 12 миллиарда — для Смоленской, 10,7 миллиарда рублей останутся в Краснодарском крае.
"У субъектов таким образом высвобождаются деньги, появляются дополнительные ресурсы для решения социально-экономических задач, для решения задач, связанных с созданием новых рабочих мест, для повышения уровня жизни граждан", — добавил Путин.
Деньги должны расходоваться по делу
Глава государства подчеркнул, что вырученные за счет участия в программе реструктуризации средства должны пойти и на улучшение финансовой ситуации в регионах.
"Эти средства должны быть направлены на оздоровление финансов, на сокращение бюджетного дефицита, на снижение кредиторской и другой задолженности", — заявил Путин.
"Безусловно, это крайне важное и долгожданное для всех регионов беспрецедентное решение президента. Необходимость в этом назрела давно", — рассказал корреспонденту РИА Новости губернатор Смоленской области Алексей Островский.
Он добавил, что регионы находятся в стагнации из-за того, что вынуждены тратить значительные средства на погашение бюджетных кредитов.
"Настал тот этап, когда глава государства прислушался к мнению глав субъектов, тем более что эти просьбы к президенту выражали практически все субъекты Федерации. И президент осознал, что нужно дать возможность для качественного рывка в стране через рывок регионов Российской Федерации", — заявил Островский.
В подведомственном ему регионе сэкономленные средства, по словам Островского, направят на жилищно-коммунальное хозяйство, сферу здравоохранения, социальную сферу в целом.
В Калужской области уже планируют получить льготные условия программы. "У нас есть возможность за счет развития нашей экономики и роста налоговой базы войти в льготную часть программы — реструктуризацию, рассчитанную на 12 лет. И мы сделаем это", — заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.
Он считает, что решение президента о реструктуризации региональных кредитов поможет развитию области.
"Таким образом президент России Владимир Путин продолжает политику по поддержке регионов. Решение о реструктуризации позволит изыскать дополнительные доходы, которые будут направлены на социально-экономическое развитие территорий", — заявил Артамонов.