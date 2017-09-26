МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и Института Гайдара предложили свой вариант налогового маневра в нефтяной отрасли, эффект от которого для бюджета страны в 2019-2024 годах, по их оценкам, составит почти 4,4 триллиона рублей.

Действующий налоговый маневр предполагает поэтапное снижение ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в 2015–2017 годах и увеличение налога на добычу (НДПИ). Но в 2016 году параметры маневра скорректировали, заморозив ставку экспортной пошлины на нефть на 2016 год на уровне 42% (вместо снижения до 36%); на 2017 год маневр оставили без изменений.

Так, в соответствии с маневром, экспортная пошлина на мазут в РФ с 1 января 2017 года была повышена до 100% от экспортной пошлины на нефть. Были снижены ставка экспортной пошлины на нефть на 30%, ставки пошлин на светлые нефтепродукты (для бензинов и дизтоплива — до 30% от нефтяной к 2017 году, для нафты — до 55%). Также власти РФ приняли решение увеличить НДПИ на нефть в 2017 году на 306 рублей на тонну, в 2018 году — на 357 рублей и в 2019 году — на 428 рублей.

Предложения экспертов

По мнению экспертов РАНХиГС и Института Гайдара, корректировка налогового маневра демотивирует НПЗ модернизировать производство и увеличивать глубину переработки нефти. Эксперты в своем варианте маневра предложили полностью отменить экспортные пошлины на нефть с одновременным и эквивалентным (в абсолютных значениях в долларах за тонну) повышением НДПИ на добычу нефти.

Также предлагаются полная отмена экспортной пошлины на нефтепродукты в 2019 году, сохранение ставки акциза на нефтепродукты на уровне 2018 года, введение субсидий всем НПЗ для модернизации мощностей (постепенно сокращаемых до полной отмены в 2024 году). При этом, как считают эксперты, распределение субсидий между НПЗ должно быть направлено в первую очередь на стимулирование роста доли бензина в общем объеме производства нефтепродуктов.

По расчетам специалистов Института Гайдара, прирост суммарных поступлений в бюджет в 2019 году от предложенного варианта налогового маневра составит около 1,3 триллиона рублей, но чистый эффект, за вычетом в том числе субсидий для НПЗ, оценивается в 241 миллиард рублей. В 2020 году чистый итоговый эффект для бюджета составит 407 миллиардов рублей, а в 2023 — 2024 годах превысит 1 триллион рублей в год. Всего за шесть лет он оценивается в почти 4,4 триллиона рублей.

Подобные предложения уже озвучивал Минфин РФ. Замглавы Минфина Илья Трунин в октябре 2016 года говорил, что в 2017 году правительству предстоит обсудить вариант налогового маневра, предусматривающий постепенную отмену экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты с соразмерным повышением НДПИ, корректировкой акцизов на нефтепродукты, а также введением "отрицательных" акцизов в качестве компенсации для перерабатывающих компаний. Министр финансов Антон Силуанов в марте отмечал, что экспортная пошлина на нефть в РФ может быть полностью отменена в период 2022-2025 годов.

В июне этого года замминистра энергетики Кирилл Молодцов говорил газете "Ведомости", что министерство сочло дальнейшее повышение налоговой нагрузки на отрасль чрезмерным и предлагает оставить ее такой же, как в 2017 году. Министерство предлагает также четыре-пять лет фискальной стабильности для отрасли. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович при этом отмечал, что предложение Минэнерго не повышать НДПИ для нефтекомпаний нуждается в дополнительных обоснованиях, Минфин настаивает на продлении повышенного тарифа.