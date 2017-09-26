МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Объем дотаций регионам из федерального бюджета РФ на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2018 году вырастет на 5% по сравнению с текущим годов и достигнут 645 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительственной комиссии по региональному развитию.

По его словам, в следующем году в целом увеличится объем межбюджетных трансфертов регионам. "Увеличиваются в первую очередь дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, увеличиваются и дотации на поддержку расходов на заработную плату", — пояснил глава Минфина.

Он отметил, что дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности рассчитаны исходя из того, что на следующий год, как и на текущий год, они увеличиваются на тот 1% налога на прибыль, который был с 2017 года передан от регионов федеральному бюджету и распределяется между нуждающимися в поддержке субъектами.

"Объем дотаций на следующий год на выравнивание составит вместо 614 миллиардов рублей, как в текущем году, 645 в следующем году, то есть вырастут на 5%", — сказал Силуанов.

При этом он обратил внимание на то, что в текущем году отмечаются в целом позитивные темпы роста налоговых поступлений в региональные бюджеты. "На 1 сентября доходы выросли на 8,7%, при этом собственные доходы на 8,5%. Высокими темпами растет налог на прибыль", — отметил глава Минфина РФ.