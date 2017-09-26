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Экономика

В Госдуме предложили обязать ЦБ отвечать за поддержку роста экономики

15:2426.09.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка России. Архивное фотоФлаг на здании Центрального банка России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Принцип работы Банка России необходимо изменить, чтобы он отвечал, в том числе, за поддержку роста экономики, а прокуратуре нужно предоставить право проверять деятельность ЦБ с точки зрения исполнения им законодательства, заявил журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров (фракция "Единая Россия").

"Задача минимум — наделить органы государственного контроля правом контролировать не только министерства и ведомства, но и Центральный банк и его решения в плане исполнения законодательства", — сказал Федоров, пояснив, что право проверить ЦБ должно быть у прокуратуры.

Триллионы без пригляда прокуратуры

Он напомнил, что уже вносил в Думу законопроект на данную тему, но он был отклонен еще ее предыдущим созывом.

"И сейчас мы будем его дорабатывать и опять вносить, потому что он актуален…. Только на санацию банков, по экспертным оценкам, за последние три года было направлено 3 триллиона (рублей — ред.)", — сказал депутат.

По его мнению, эти триллионы рублей тратятся бесконтрольно. "У них нет контроля ни парламентского, ни прокурорского, потому что ЦБ сосредоточил в себе три власти – законодательную, исполнительную и судебную. И это привело к безобразиям. Понятно, что когда меня никто не контролирует, у меня есть тенденция делать, что хочу", — заявил Федоров.

Он выступил за изменение законодательства в этой сфере. "Абсолютно недопустимо, чтобы такое важнейшее звено экономики под названием банки было абсолютно бесконтрольно. Потому что, с одной стороны, кого-то банкротят, с другой стороны, просто тупо печатают деньги, больше триллиона, по некоторым оценкам уже 3 триллиона, напечатали и просто выдают. Как это вообще? Это просто полный беспредел в плане государственной вертикали власти. Прокуратуру не пускают в Центральный банк, она не имеет права проверять ЦБ", — пояснил депутат.

Поддержка экономии

Он напомнил еще об одной инициативе, которая обсуждалась еще пять лет назад — повысить ответственность ЦБ за экономический рост.

Согласно действующему закону "О Центральном банке РФ", к целям деятельности ЦБ относятся: защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской системы страны; обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы; развитие финансового рынка РФ; обеспечение стабильности финансового рынка страны.

"Задача максимум — это вообще изменить принцип работы Центрального банка, о чем говорил Владимир Путин в 2012 году. То есть принципы работы ЦБ должны быть направлены на обеспечение интересов РФ и ее экономики", — заявил Федоров.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2012 году заявил, что России нужны дешевые и "длинные" деньги для кредитования экономики, дальнейшее снижение инфляции, конкурентные банковские ставки, и попросил правительство и Центробанк подумать над механизмами решения таких задач. Президент тогда напомнил, что в уставах ФРС США и ЕЦБ записана обязанность думать о рабочих местах и обеспечении темпа роста экономики.

Федоров отметил в этой связи законодательную инициативу Орловского областного совета народных депутатов. "Это минимальный вариант, о том, чтобы в задачах ЦБ были прописаны задачи (поддержки роста — ред.) российской экономики", — сказал депутат, заявив, что Банк России — это единственный центробанк в мире, у которого нет задач по поддержке экономики.

Парламент Орловской области, внесший законопроект, отмечал, что российский ЦБ является важнейшим макроэкономическим регулятором, в связи с чем, а также принимая во внимание опыт некоторых ведущих зарубежных стран, цели деятельности Банка России и было предложено расширить. Однако профильный комитет Госдумы летом отклонил этот законопроект, обратив внимание, что полномочия способствовать росту экономики и максимизации занятости населения закреплены за правительством РФ.

Кабмин в свою очередь указал, что смещение приоритетов денежно-кредитной политики в сторону поддержки экономического роста в ущерб обеспечению ценовой стабильности может подорвать доверие к рублю, привести к формированию дисбалансов в финансовой системе и экономике в целом и с высокой вероятностью способствовать увеличению инфляции.

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