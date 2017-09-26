Клименко объяснил слова главы Роскомнадзора о "блокировке Facebook"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Роскомнадзор не планирует блокировать социальную сеть Facebook, рассказал РИА Новости советник президента по интернету Герман Клименко.

Сегодня глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Facebook будет заблокирован в России, если не исполнит требования закона о хранении персональных данных. По его словам, соцсеть продолжает отвечать ведомству, что изучает варианты выполнения закона. Он отметил, что Роскомнадзор не планирует проверять соцсеть в этом году, но "подумает" над этим в 2018-м.

"Понимаю, что из утверждения, что на 2017 год проверка Facebook не запланирована, можно вывести новостной повод про закрытие соцсети в 2018 году. На самом деле это два совершенно разных события, и в планах коллег из Роскомнадзора закрытия Facebook нет. Я звонил и спрашивал", — сказал Клименко.

При этом, как заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров, если Facebook не будет выполнять российское законодательство, то у властей не останется иного варианта, кроме блокировки соцсети.

Закон о персональных данных обязывает хранить личные данные россиян на территории страны. Сайты нарушителей закона Роскомнадзор вносит в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокирует. Так, в прошлом году ведомство заблокировало социальную сеть LinkedIn.