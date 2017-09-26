Клименко объяснил слова главы Роскомнадзора о "блокировке Facebook"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Роскомнадзор не планирует блокировать социальную сеть Facebook, рассказал РИА Новости советник президента по интернету Герман Клименко.
"Понимаю, что из утверждения, что на 2017 год проверка Facebook не запланирована, можно вывести новостной повод про закрытие соцсети в 2018 году. На самом деле это два совершенно разных события, и в планах коллег из Роскомнадзора закрытия Facebook нет. Я звонил и спрашивал", — сказал Клименко.
При этом, как заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров, если Facebook не будет выполнять российское законодательство, то у властей не останется иного варианта, кроме блокировки соцсети.
Закон о персональных данных обязывает хранить личные данные россиян на территории страны. Сайты нарушителей закона Роскомнадзор вносит в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокирует. Так, в прошлом году ведомство заблокировало социальную сеть LinkedIn.