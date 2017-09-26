В Минтранс заявили, что задолженность "ВИМ-Авиа" превышает 500 млн рублей

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Долг "ВИМ-Авиа" превышает 500 миллионов рублей, авиакомпания официально пока не запрашивала госгарантии по кредитам, сообщил журналистам замглавы Минтранса РФ Валерий Окулов.

"Эти цифры (задолженности — ред.) плавают. Первоначально была задолженность по аэропорту "Домодедово" в районе 500 миллионов рублей, сейчас уже другие объемы. Сейчас наша задача — понять размер бедствия", — заявил он.

"Никаких объемов (госгарантий — ред.) они пока не запрашивали, пока это тоже на уровне разговоров, пока официального обращения мы не получали", — отметил замминистра.

В понедельник "ВИМ-Авиа" официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Авиакомпания также заявила, что продолжает переговоры с финансовыми структурами для обеспечения нормализации ситуации и скорейшего вывоза пассажиров и рассчитывает на поддержку госорганов и партнеров из туристической отрасли.

Массовые и длительные задержки рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом. Сейчас они достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. В свою очередь, прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".