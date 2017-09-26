"Галс-Девелопмент" запустила рекламу с песней из советского фильма

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Компания "Галс-Девелопмент" запустила новую рекламную кампанию "Этот город наш с тобою", смысловым центром которой стали строки легендарной песни "Александра" из художественного фильма "Москва слезам не верит" (1980 год, режиссер Владимир Меньшов), сообщается в пресс-релизе застройщика.

Кампания, продвигающая жилые кварталы бизнес-класса "Наследие", "Достояние" и городской квартал премиум-класса "Искра-Парк", продлится до января 2018 года и охватит основные бизнес-, развлекательные и информационные радиостанции, более 100 точек наружной рекламы, включая digital-форматы, а также популярные интернет-площадки.

В кампании примет участие Варвара Визбор — российская певица и радиоведущая, внучка Юрия Визбора, отметили в "Галс-Девелопмент".

"Для московской архитектуры 30-50-х годов, которую мы возрождаем в наших проектах, характерна художественная информативность и глубокая эмоционально-воспитательная сила. Миссия новой кампании — воссоздать в памяти современников дух великой эпохи, историю нашего города второй половины XX века. В различных рекламных форматах мы синтезировали два вида искусства — архитектуру и музыку, чтобы создать образ той самой Москвы, которую мы помним по черно-белым фотографиям и любимым советским фильмам", — приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента "Галс-Девелопмент" Леонида Капрова.

"Галс-Девелопмент" входит в ТОП-5 крупнейших застройщиков Москвы, общий объем девелоперских проектов составляет 1,6 миллионов квадратных метров.