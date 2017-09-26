Fitch: в российской банковской системе еще есть крупные проблемные банки

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Чистка банковского сектора в РФ еще не завершена, в системе, наверняка, есть много проблемных банков, в том числе среди топ-30, говорится в презентации международного аналитического агентства Fitch, представленной на его конференции.
13.7%Да, но легко вернул с помощью Агентства по страхованию вкладов
2.6%Сталкивался, и возвращать деньги пришлось через суд
41.3%Нет, я тщательно выбираю банки
42.4%Я не храню деньги в банке
Исходя из материалов, на чистку сектора, без учёта поддержки действующих банков, начиная с 2013 года было потрачено более 2,7 триллиона рублей.
Из них 1,4 триллиона рублей пришлось на кредиты ЦБ (через АСВ) для рекапитализации санируемых банков, 0,8 триллиона рублей — на выплаты страховых возмещений вкладчикам за счет фонда АСВ и еще 0,8 триллиона рублей — выплаты вкладчикам за счет кредитов ЦБ.
Как отмечается в исследовании Fitch, при санации банков потери для государства как минимум на 0,5 триллиона рублей превышают те, что были бы в случае банкротства этих банков. "Решения о санации часто не очевидны", — говорится в презентации.
Однако, по мнению аналитиков Fitch, ЦБ благодаря чистке сектора, добился сокращения оттока капитала из РФ.