Fitch: в российской банковской системе еще есть крупные проблемные банки

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Чистка банковского сектора в РФ еще не завершена, в системе, наверняка, есть много проблемных банков, в том числе среди топ-30, говорится в презентации международного аналитического агентства Fitch, представленной на его конференции.

У банка, где вы держали деньги, отзывали лицензию? Да, но легко вернул с помощью Агентства по страхованию вкладов

Сталкивался, и возвращать деньги пришлось через суд

Нет, я тщательно выбираю банки

Я не храню деньги в банке Результаты 13.7% Да, но легко вернул с помощью Агентства по страхованию вкладов

2.6% Сталкивался, и возвращать деньги пришлось через суд

41.3% Нет, я тщательно выбираю банки

42.4% Я не храню деньги в банке Все опросы Голосовать

По данным агентства, за период с 2013 года по 1 сентября текущего года в России было отозвано 346 лицензий, 35 банков санировано.

Исходя из материалов, на чистку сектора, без учёта поддержки действующих банков, начиная с 2013 года было потрачено более 2,7 триллиона рублей.

Из них 1,4 триллиона рублей пришлось на кредиты ЦБ (через АСВ) для рекапитализации санируемых банков, 0,8 триллиона рублей — на выплаты страховых возмещений вкладчикам за счет фонда АСВ и еще 0,8 триллиона рублей — выплаты вкладчикам за счет кредитов ЦБ.

Как отмечается в исследовании Fitch, при санации банков потери для государства как минимум на 0,5 триллиона рублей превышают те, что были бы в случае банкротства этих банков. "Решения о санации часто не очевидны", — говорится в презентации.

Однако, по мнению аналитиков Fitch, ЦБ благодаря чистке сектора, добился сокращения оттока капитала из РФ.