В Fitch оценили влияние западных санкций на российскую экономику

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Санкции Запада против РФ даже в случае ужесточения не повлияют на финансовую гибкость страны, заявил директор аналитической группы по суверенным рейтингам агентства Fitch Эрик Ариспе.

"Если говорить о санкциях, если даже они будут ужесточены, не повлияют на финансовую гибкость", — заявил он, выступая на конференции агентства.

"Они, конечно, могут отразиться на более низком уровне роста, но для нас важно, чтобы санкции не повлияли на доступ суверена к финансовым рынкам", — добавил он.