В Fitch видят потенциал для дальнейшего повышения рейтинга России

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch видит потенциал для повышения рейтинга России "BBB-", заявил директор аналитической группы по суверенным рейтингам агентства Эрик Ариспе.

"Россия является первым сувереном, который получил рейтинг Fitch, который меняет тренд ожидания в кредитном цикле, то есть рейтинг не только стабилизировался, но и обнаруживает потенциал к повышению. Это отражается в позитивном прогнозе", — заявил Ариспе, выступая на конференции агентства.

Международное рейтинговое агентство Fitch 22 сентября улучшило прогноз по рейтингу России "BBB-" со стабильного до позитивного. Рейтинг соответствует низшей ступени инвестиционной категории.

Сейчас из "большой тройки" рейтинговых агентств только Fitch оценивает рейтинг РФ как инвестиционный. S&P ранее подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России "BВ+" с позитивным прогнозом, что соответствует высшей ступени спекулятивной категории. Moody's оценивает рейтинг РФ на уровне "Ba1" со стабильным прогнозом.