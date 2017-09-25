Татарстан заинтересован в расширении экспорта в Узбекистан

КАЗАНЬ, 25 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Татарстан заинтересован в расширении объемов и номенклатуры экспортных поставок в Узбекистан, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Минниханов находится с рабочим визитом в Узбекистане, где обсуждаются вопросы расширения двустороннего сотрудничества. В понедельник в Ташкенте состоялся деловой форум с участием представителей бизнес-кругов Татарстана и Узбекистана.

"В прошлом году объем нашего торгового оборота составил более 50 миллионов долларов. По итогам первого полугодия текущего года товарооборот вырос в два раза. Баланс пока в нашу сторону: 85% — это татарстанский экспорт. Сюда входит резина, оборудование, каучук, пластмассы, транспорт, фармпродукция, древесина и древесный уголь, пищевые продукты, моющие средства и прочее. Из Узбекистана в Татарстан поступает одежда, текстильные изделия и сельхозпродукция", — цитирует слова Минниханова на форуме его пресс-служба.

Вместе с тем, как отметил президент Татарстана, уровень сотрудничества в области экономики не соответствует имеющимся возможностям. Он подчеркнул, что Татарстан заинтересован в расширении поставок в Узбекистан машиностроительной продукции и различного типа оборудования — компрессорной и холодильной техники, медицинского оборудования, нефтехимической, фармацевтической и другой продукции. Узбекские компании в свою очередь могли бы, по его мнению, увеличить поставки продукции легкой промышленности и сельского хозяйства.

Также Минниханов предложил рассмотреть возможность участия татарстанских компаний в строительстве и модернизации объектов электро- и гидроэнергетики Узбекистана.

Как отметил заместитель премьер-министра Узбекистана Гуломжон Ибрагимов, последовательное выстраивание и всестороннее укрепление дружественных связей с Российской Федерацией является одним из перспективных направлений внешнеполитической деятельности республики, Ташкент придает важнейшее значение развитию межрегионального сотрудничества.

"Сегодняшний бизнес-форум при участии представителей солидных компаний даст хороший импульс для значительного роста экономических показателей. Надо признать, что мы располагаем всеми возможностями и резервами для кратного увеличения объемов двустороннего товарооборота", — сказал вице-премьер Узбекистана о сотрудничестве с Татарстаном.

При этом он подчеркнул, что приход на узбекистанский рынок таких компаний, как "Татнефть", "ТАИФ", "КамАЗ", Казанское моторостроительное производственное объединение, "Татхимфармпрепараты", "Позис" будет способствовать укреплению двустороннего инвестиционного сотрудничества, направленного на реализацию перспективных совместных проектов в различных отраслях промышленности.

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