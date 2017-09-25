Все бюджетники Воронежской области получат карту "Мир" до 2018 года

ВОРОНЕЖ, 25 сен — РИА Новости. Перевод работников бюджетной сферы Воронежской области на национальные карты платежной системы "Мир" будет полностью завершен до 2018 года, сообщает в понедельник правительство региона.
Согласно законодательству, процесс перевода пользователей на национальные карты платежной системы "Мир" должен завершиться до 1 июля 2018 года. Исключение составляют пенсионеры — срок "карточного" перехода для получателей таких выплат продлится до 1 июля 2020 года. О процессе перехода работников бюджетной сферы на карты "Мир" рассказал в понедельник на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона руководитель департамента экономического развития области Анатолий Букреев.
По данным облправительства, на территории Воронежской области карты "Мир" выдают подразделения 23 банков. При этом Сбербанк России должен выдать карты 142 тысячам бюджетников (92,4% от общей численности).
"Перевод работников бюджетной сферы (на карты "Мир") ведется в плановом порядке на основании дорожной карты, утвержденной правительством Воронежской области, и будет завершен до 1 января 2018 года", — сообщают областные власти.
За шесть месяцев текущего года на территории области совершено около 200 тысяч операций с использованием данных карт.
После того, как у российских банков в 2014 году из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard, была создана Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором системы "Мир". Властям РФ тогда пришлось в ускоренном порядке создавать собственную платежную систему. В 2015 году проект фактически стартовал: в январе MasterCard перевел все внутрироссийские операции по своим картам на обработку в НСПК, а в июне эту процедуру осуществила Visa. В конце 2015 года началась эмиссия первых карт "Мир". Сейчас только один Сбербанк выпустил 10 миллионов карт "Мир".