Все бюджетники Воронежской области получат карту "Мир" до 2018 года

ВОРОНЕЖ, 25 сен — РИА Новости. Перевод работников бюджетной сферы Воронежской области на национальные карты платежной системы "Мир" будет полностью завершен до 2018 года, сообщает в понедельник правительство региона.

Согласно законодательству, процесс перевода пользователей на национальные карты платежной системы "Мир" должен завершиться до 1 июля 2018 года. Исключение составляют пенсионеры — срок "карточного" перехода для получателей таких выплат продлится до 1 июля 2020 года. О процессе перехода работников бюджетной сферы на карты "Мир" рассказал в понедельник на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона руководитель департамента экономического развития области Анатолий Букреев.

"В срок до 1 января 2018 года банками, осуществляющими деятельность на территории Воронежской области, для работников бюджетной сферы должно быть выпущено 153 тысячи карт данной системы. По состоянию на 1 сентября, на карты "Мир" переведены уже 73 тысячи сотрудников бюджетной сферы региона (48% от общей численности)", — говорится в сообщении.

По данным облправительства, на территории Воронежской области карты "Мир" выдают подразделения 23 банков. При этом Сбербанк России должен выдать карты 142 тысячам бюджетников (92,4% от общей численности).

"Перевод работников бюджетной сферы (на карты "Мир") ведется в плановом порядке на основании дорожной карты, утвержденной правительством Воронежской области, и будет завершен до 1 января 2018 года", — сообщают областные власти.

За шесть месяцев текущего года на территории области совершено около 200 тысяч операций с использованием данных карт.

После того, как у российских банков в 2014 году из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard, была создана Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором системы "Мир". Властям РФ тогда пришлось в ускоренном порядке создавать собственную платежную систему. В 2015 году проект фактически стартовал: в январе MasterCard перевел все внутрироссийские операции по своим картам на обработку в НСПК, а в июне эту процедуру осуществила Visa. В конце 2015 года началась эмиссия первых карт "Мир". Сейчас только один Сбербанк выпустил 10 миллионов карт "Мир".

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