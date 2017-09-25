Медведев утвердил стратегию развития экспорта гражданского авиапрома

ГОРКИ, 25 сен — РИА Новости. Стратегия продвижения на зарубежные рынки продукции гражданской авиапромышленности РФ предполагает и поддержку независимых частных компаний, в этом направлении у России есть неплохие перспективы, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Поэтому крупнейшие производители воздушных судов — Airbus и Boeing — уже сейчас развивают глобальные цепочки поставщиков, чтобы обеспечить стабильные поставки необходимых высокотехнологичных компонентов, подчеркнул он.
Цель стратегии – устойчивый рост экспорта продукции гражданского назначения российской авиационной промышленности. Стратегией предусматривается оказание комплексной поддержки российским производителям продукции авиационного двигателе-, агрегато- и приборостроения для получения заказов и осуществления поставок на экспорт.