"ВИМ-Авиа" получила на прошлой неделе допуск на семь новых направлений

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Росавиация на прошлой неделе выдала авиакомпании "ВИМ-Авиа" допуски на семь международных направлений, следует из материалов ведомства.
Массовые и длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом. Сейчас задержки достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. Проверку также начали прокуратура и Следственный комитет. По данным Росавиации, длительные задержки вылетов рейсов "ВИМ-Авиа" из аэропорта "Домодедово" связаны с задолженностью перед топливно-заправочными организациями.
"ВИМ-Авиа" за январь-август 2017 года увеличила перевозку пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31,4%, до 1,83 миллиона человек (10-е место среди российских авиакомпаний по объему пассажиропотока).