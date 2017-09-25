"ВИМ-Авиа" получила на прошлой неделе допуск на семь новых направлений

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Росавиация на прошлой неделе выдала авиакомпании "ВИМ-Авиа" допуски на семь международных направлений, следует из материалов ведомства.

Так, из материалов следует, что перевозчик получил допуски на регулярные рейсы из Жуковского в Белград, Братиславу, из Москвы в Загреб и Подгорицу, из Санкт-Петербург в Загреб, Белград и Подгорицу. Приказ датирован 22 сентября.

Массовые и длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом. Сейчас задержки достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. Проверку также начали прокуратура и Следственный комитет. По данным Росавиации, длительные задержки вылетов рейсов "ВИМ-Авиа" из аэропорта "Домодедово" связаны с задолженностью перед топливно-заправочными организациями.

Минтранс в свою очередь поручил Росавиации определить авиакомпании, ответственные за перевозку пассажиров "ВИМ-Авиа", в случае приостановки ее деятельности. Ранее в понедельник ведомство начало внеплановую проверку перевозчика.

"ВИМ-Авиа" за январь-август 2017 года увеличила перевозку пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31,4%, до 1,83 миллиона человек (10-е место среди российских авиакомпаний по объему пассажиропотока).