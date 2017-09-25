Гости экспозиции "Швабе" на "Биотехмед-2017" опробовали аппаратуру холдинга

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Более ста посетителей выставки "Биотехмед-2017", которая прошла в Геленджике, проверили состояние своего здоровья с помощью высоких технологий в автоматическом модуле диагностики "Швабе", сообщает пресс-служба компании.

Гости экспозиции опробовали в действии автоматический кардиокомплекс, электростимулятор для коррекции давления, весы-анализаторы, глюкометр, тонометр и другие приборы.

"В этом году "Биотехмед" стал очень продуктивным. Встречи, переговоры и панельные дискуссии, состоявшиеся в рамках мероприятия, заложили хорошую основу для решения текущих задач в рамках реализации проектов по развитию цифрового здравоохранения, биомедицинских технологий и инноваций в медицине", — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

По его словам, проекты в области телемедицины, представленные на стенде холдинга, получили хороший отклик аудитории и положительную оценку официальных лиц.

"В 2018 году будет решен вопрос о локализации на производстве "Швабе" высокотехнологичных продуктов для анализа состояния здоровья человека и их выводе на российский рынок", — сообщил Ожгихин.

Как отмечает пресс-служба, на пленарном заседании, посвященном теме "Биомедицина: горизонт 2035", глава Минздрава РФ Вероника Скворцова отметила неонатальную технику "Швабе" и вклад холдинга в оснащение родовспомогательных учреждений по госпрограмме развития перинатальных центров в 30 субъектах РФ.