Гости экспозиции "Швабе" на "Биотехмед-2017" опробовали аппаратуру холдинга

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Более ста посетителей выставки "Биотехмед-2017", которая прошла в Геленджике, проверили состояние своего здоровья с помощью высоких технологий в автоматическом модуле диагностики "Швабе", сообщает пресс-служба компании.
Гости экспозиции опробовали в действии автоматический кардиокомплекс, электростимулятор для коррекции давления, весы-анализаторы, глюкометр, тонометр и другие приборы.
По его словам, проекты в области телемедицины, представленные на стенде холдинга, получили хороший отклик аудитории и положительную оценку официальных лиц.
"В 2018 году будет решен вопрос о локализации на производстве "Швабе" высокотехнологичных продуктов для анализа состояния здоровья человека и их выводе на российский рынок", — сообщил Ожгихин.
Как отмечает пресс-служба, на пленарном заседании, посвященном теме "Биомедицина: горизонт 2035", глава Минздрава РФ Вероника Скворцова отметила неонатальную технику "Швабе" и вклад холдинга в оснащение родовспомогательных учреждений по госпрограмме развития перинатальных центров в 30 субъектах РФ.