Руденя: Тверская область поддержит инвестпроекты "Евродона" в регионе

ТВЕРЬ, 25 сен — РИА Новости. Правительство Тверской области сформирует рабочую группу для реализации в ргионе инвестпроектов компании "Евродон" по производству и переработке мяса птицы; в группу войдут представители компании и главы районов, в которых будут реализовываться проекты, сообщает пресс-служба правительства области.

"Реализация проекта, связанного с развитием сельского хозяйства, для нас имеет приоритетное значение. Мы готовы оказать поддержку инвесторам, которые готовы создавать в Тверской области активы, развивать свое производство. Один из таких проектов — компании "Евродон", — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с генеральным директором "Евродона" Вадимом Ванеевым.

Как отметили в пресс-службе, "Евродон" рассматривает возможность реализации в Тверской области нескольких инвестиционных проектов. Это создание комплексов по выращиванию утки (мощностью до 80 тысяч тонн мяса в год) и индейки (мощностью до 300 тысяч тонн мяса в год), строительство универсального мясоперерабатывающего комплекса, завода по производству комбикорма, инкубатории для индейки и утки мощностью до 16 и 20 миллионов яиц в год, соответственно. Реализация планов в полном объеме позволит создать в Тверской области более 8 тысяч новых рабочих мест и обеспечить налоговые поступления в консолидированный бюджет региона в объеме около 870 миллионов рублей в год.

Предварительная договоренность о реализации инвестпроектов в Тверской области была достигнута на встрече Рудени и Ванеева в мае 2017 года.

"Евродон" с 2003 года реализует на территории Ростовской области инвестпроекты, крупнейший из которых — производство мяса индейки. По словам Ванеева, основные поставки продукции осуществляются в столичные регионы, поэтому компания заинтересована развивать производство вблизи от рынков сбыта.

"В Тверской области уникальные возможности. У вас рядом и Москва, и Санкт-Петербург. Инвестиции должны быть здесь", — привели в пресс-службе слова Ванеева, добавившего, что в ближайшее время компания определится, в каких районах области будут созданы новые предприятия.

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