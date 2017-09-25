Глава МЭР рассказал о влиянии цифровых технологий на экономику

АНОСИНО (Московская область), 25 сен — РИА Новости. Развитие цифровой экономики в России, в частности технологии блокчейн, машинного обучения, роботизации ряда процессов не приведут к безработице в России из-за сокращения кадров и не окажут серьёзных последствий на рынок труда в связи с падением трудоспособного населения, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Технологии, которые внедряются сейчас, они выглядят интересными для нас, но глобально ничем не отличаются от той же паровой машины и других технологий, которые родились 100, 200, 300 лет назад", — отметил Орешкин, выступая на конференции региональных менеджеров ВЭБа в Корпоративном университете Сбербанка.

"Если посмотреть в принципе на демографическую ситуацию в мире, рост населения замедляется, замедляется очень быстро. Даже Китай перешёл к замедлению сокращения численности населения в трудоспособном возрасте. Поэтому эта история, не думаю, что приведёт к каким-то серьёзным последствиям", — заявил Орешкин.