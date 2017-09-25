В МЭР назвали условия для ускорения темпов роста российской экономики

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Экономика РФ должна найти 5 триллионов рублей дополнительных инвестиций в год, чтобы расти темами выше среднемировых, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на конференции в корпоративном университете Сбербанка.

"Инвестиционная активность, которая серьёзно снижалась в конце 2014 года, в 2015 году, вышла с середины прошлого года на позитивную динамику, здесь происходит восстановление. Очень важно, чтобы двигаться дальше, инвестиционный рост должен становится сильнее, количество проектов, которые должны реализовываться в российской экономике должно становится больше", — отметил глава Минэкономразвития.

"По нашим оценкам, для того, чтобы российская экономика вышла на темпы роста выше среднемировых к уровню 2016 года, нам нужно добавить каждый год примерно по 5 триллионов рублей дополнительных инвестиций", — заявил Орешкин.

"В целом по 2017 году мы ожидаем рост (ВВП — ред.) чуть выше 2% (официальный прогноз – 2,1% — ред.)", — напомнил также министр.