Совладелец Бинбанка планирует завершить работу банковском бизнесе

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Cовладелец Бинбанка Микаил Шишханов может не оставить миноритарную долю в Бинбанке после санации, планирует завершить банковскую деятельность, раздумывает над переходом в промышленность.

ЦБ на прошлой неделе принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие". ЦБ тогда объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером.

"А дальше я просто закончу с банковской деятельностью", — заявил Шишханов в интервью газете "Ведомости". "Навсегда. Я 25 лет проработал, у меня была мечта. Чуть-чуть мне не хватило, чтобы построить ту организацию, которую можно было бы построить, поставив имеющееся на правильные рельсы. Если сохранить то, что есть, это будет сильная организация", — добавил он.

"За год, два или три — сколько потребуется — я буду все делать, как скажет Центробанк, чтобы ко мне не было вопросов. А дальше найду себя в каком-нибудь другом бизнесе. Может быть, в промышленности. Или буду рядом с Бинбанком при новых собственниках промышленными активами заниматься", — заявил Шишханов.

На вопрос, если будет возможность выкупить банк обратно после санации, Шишханов заявил, что не будет выкупать. "Это уже новая история будет, новые люди", — заявил он, добавив, что может не оставить миноритарную долю в банке. "Если останется, то я эти 25% точно не заслужил. Заслужил тот миноритарий, который год назад дал большие деньги в капитал. Я про Гуцериева сейчас говорю — пусть у него останется", — добавил он.