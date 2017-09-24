Деньги со счетов менеджмента банка "ФК Открытие" списали на его поддержку

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Банк "ФК Открытие" получил денежные средства, списанные в соответствии с законодательством РФ, со счетов его топ-менеджеров, сообщил РИА Новости представитель банка.

Размер списанных денег и количество менеджеров "ФК Открытие" не раскрывает.

"Прекращение обязательств банка "Открытие" перед рядом управляющих работников и контролирующих банк лиц осуществляется в соответствии со статьей 189.49 закона 127-ФЗ, регламентирующей участие Банка России в реализации мер по финансовому оздоровлению банка. При этом средства со счетов работников и контролирующих лиц списываются в пользу банка", — пояснил он.

"В соответствии с законодательством, прекращение обязательств перед управляющими работниками и контролирующими лицами по кредитам, займам, депозитам и иным требованиям в денежной форме является одним из необходимых условий для докапитализации банка за счет денежных средств, составляющих Фонд консолидации банковского сектора. Таким образом, это обязательный этап с точки зрения финансового оздоровления банка", — отметил представитель ФК "Открытие".

Кроме того, он уточнил, что в число управляющих работников, в соответствии с законодательством, входят лица, занимающие должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера и его заместитель, руководители и главные бухгалтеры филиалов, члены совета директоров и контролирующие банк лица.

ЦБ РФ в августе объявил о мерах по спасению банка "ФК Открытие", до недавнего времени входившего в топ-6 крупнейших в России, а после начавшегося в июне резкого оттока средств клиентов опустившегося на восьмое место. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "ФК Открытие". Глава "ВТБ 24" Михаил Задорнов, который возглавит "ФК Открытие" после работы в нем временной администрации, сообщил 20 сентября, что Банк России предоставил "ФК Открытие" кредитную линию на 1 триллион рублей, но масштаб необходимой докапитализации банка значительно меньше этой суммы.