Долги по зарплате в "ВИМ-Авиа" превысили 206 миллионов рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен – РИА Новости. Долги по выплате зарплаты в авиакомпании "ВИМ-Авиа" превысили 206 миллионов рублей, возбуждены административные дела о нарушении трудового законодательства, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

"Кроме того, в связи с выявленной на предприятии задержкой выплаты работникам заработной платы Татарской транспортной прокуратурой внесено представление руководству авиакомпании, а также возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.27 КоАП РФ, в отношении самого юридического лица и его руководителя. Долг по заработной плате составил более 206 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Из-за многочисленных задержек авиарейсов "ВИМ-Авиа" с 21-23 сентября Приволжская транспортная прокуратура также организовала проверку исполнения лицензионного законодательства. Ее проведение поручено Татарской транспортной прокуратуре. По результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, добавляет ведомство.

Массовые и длительные задержки рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа", которые начались еще летом, достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. "ВИМ-Авиа" за последние двое суток задержала вылет более 10 рейсов из московского аэропорта. Перевозчик массово откладывал рейсы в течение всего летнего сезона, объясняя это "поздним прибытием" самолетов с техобслуживания.

Следственный комитет начал доследственную проверку из-за задержек рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" в аэропорту Домодедово.