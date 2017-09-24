В Анкаре не связывают темы импорта из России мяса и экспорт томатов

АНКАРА, 24 сен — РИА Новости. Анкара не возражает против импорта российского мяса, но не согласна считать его условием для снятия ограничений на поставки турецких томатов в Россию, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

Ранее вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил журналистам, что РФ может снять в этом году запрет на импорт в Россию турецких томатов при условии открытия Турцией рынка для российского мяса.

"Мы положительно относимся к вопросу импорта российского мяса, если будут учтены стандарты Минсельхоза Турции и наши духовные ценности. Но мы против того, чтобы нам диктовали условия. Считаем неприемлемым, чтобы Россия или кто-либо другой диктовал нам условия", — заявил Зейбекчи журналистам в Нью-Йорке, где он находится с визитом. Его цитирует агентство Anadolu.

По его словам, в настоящее время Турция является страной-экспортером мяса.

"Мы импортируем из России сельхозпродукцию более чем на три миллиарда долларов, а поставляем на российский рынок сельскохозяйственную продукцию на 800 миллионов долларов. Мы заявили российской стороне, что любые запреты приводят к ответным ограничениям, а препятствия — к ответным мерам. Мы не можем согласиться с решением об ограничениях на импорт томатов, но с пониманием относимся к решению поднять сезонные налоги для защиты прав российских производителей", — добавил Зейбекчи.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты. К началу июня запрет действовал в отношении замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники.

Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв. В начале июня 2017 года правительство отменило эмбарго на поставки турецких продуктов, кроме томатов. Россельхознадзор с 1 сентября разрешил ввоз салата-латука, айсберга, перца, кабачков и тыкв с 9 предприятий Турции, но запрет на томаты все еще действует.