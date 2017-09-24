МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Авиаперевозчик Lufthansa, заинтересованный в покупке активов Air Berlin, предлагает компании 200 миллионов евро, пишет издание Bild am Sonntag.

Сообщается, что вдобавок к этому Lufthansa готова взять на себя до 100 миллионов евро расходов во время переходного периода. Как рассказали источники, близкие к ходу процедуры, между подписанием договора о продаже и его осуществлением может пройти порядка трех месяцев, в течение которых будет ожидаться одобрение немецких и европейских антимонопольных властей.

Как сообщалось ранее, Air Berlin намерена до 12 октября обсудить вопросы продажи с компаниями Lufthansa и Easy Jet. После этого переговоры о продаже будут проведены также с другими потенциальными покупателями, в частности с Condor (дочерней компанией Thomas Cook), австрийским автогонщиком Ники Лаудой и китайским предпринимателем, чье имя не сообщается.

Ранее стало известно, что Air Berlin запустила процедуру банкротства. Решение было принято после отказа главного акционера Etihad финансово поддержать авиакомпанию. По данным СМИ, продажа Air Berlin может принести от 250 до 350 миллионов евро, что позволит возместить кредит в 150 миллионов евро.