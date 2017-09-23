В АТОР заявили, что "ВИМ-Авиа" частично выплатила долг аэропорту Домодедово

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" частично выплатила долг перед аэропортом Домодедово, 19 задержанных рейсов должны вылететь в ближайшее время, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Массовые и длительные задержки вылета рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" начались еще летом, перевозчик объяснял это "поздним прибытием" самолетов с техобслуживания. Сейчас задержки достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. За последние двое суток "ВИМ-Авиа" задержала вылет более 10 рейсов из Москвы. Проверку начали прокуратура и следственное управление СК на транспорте.

"По данным источника из гражданской авиации, такое положение дел было связано с неоплатой топлива и других аэропортовых сервисов и большого долга "ВИМ-Авиа" перед аэропортом, из-за чего руководство воздушной гавани было вынуждено отказать рейсам авиаперевозчика в обслуживании. Сегодня статус большинства этих рейсов "ВИМ-Авиа" (за исключением Еревана, по которому сохраняется статус "будет информация") в Домодедово изменился на "задержан", — говорится в сообщении.

Как заявил АТОР гендиректор туроператора "Випсервис" Дмитрий Горин, изменение статуса связано с тем, что "авиакомпания уже частично оплатила долг перед аэропортом Домодедово, и по меньшей мере в течение выходных рейсы "ВИМ-Авиа" должны вылетать из Домодедово".

Отмечается, что туроператор "Музенидис Трэвел", не дожидаясь разрешения конфликта между аэропортом и "ВИМ-Авиа", начал вывоз своих туристов из аэропорта Шереметьево бортами EllinAir.