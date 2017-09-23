Мантуров рассказал Путину об улучшении механизма специнвестконтрактов

Владимир Путин во время встречи с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным. 23 снтября 2017

Владимир Путин во время встречи с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным. 23 снтября 2017

НОВО-ОГАРЕВО, 23 сен — РИА Новости. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о работе по формированию информационно-технологических партнерств и усовершенствовании механизма специнвестконтрактов, так называемых СПИКов.

"Что касается СПИКов, мы с Минфином завершаем работу, и на следующей неделе уже должны внести в правительство согласованные поправки к закону о промышленной политике, другим законам-спутникам", — сказал Мантуров.

В министерстве рассчитывают на завершение работы на этом направлении в ближайшее время, добавил он.