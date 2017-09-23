Иностранным покупателям российских авто планируют давать льготные кредиты

НОВО-ОГАРЕВО, 23 сен — РИА Новости. Правительство планирует выдавать льготные кредиты для иностранных покупателей российских автомобилей, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Министр отметил, что с учетом увеличения объемов экспорта российских автомобилей рассчитывает на эффективность этой меры.
По словам Мантурова, объем экспорта автокомпонентов из России составил 1 миллиард долларов, что является рекордным показателем.
По его словам, российское правительство выделяет 30 миллиардов рублей в целом для поддержки этой сферы в будущем году.