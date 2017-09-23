Иностранным покупателям российских авто планируют давать льготные кредиты

НОВО-ОГАРЕВО, 23 сен — РИА Новости. Правительство планирует выдавать льготные кредиты для иностранных покупателей российских автомобилей, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Новое направление, которое мы будем в ближайшее время реализовывать — это хорошо зарекомендовавшая себя мера на внутреннем рынке — льготное автокредитование. Мы хотим сделать то же самое по зарубежным рынкам. То есть для иностранных потребителей российских автомобилей компенсировать кредиты для иностранных банков", — сказал Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр отметил, что с учетом увеличения объемов экспорта российских автомобилей рассчитывает на эффективность этой меры.

По словам Мантурова, объем экспорта автокомпонентов из России составил 1 миллиард долларов, что является рекордным показателем.

По его словам, российское правительство выделяет 30 миллиардов рублей в целом для поддержки этой сферы в будущем году.