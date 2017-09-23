Путин обсудил с Мантуровым и Орешкиным диверсификацию в сфере ОПК

НОВО-ОГАРЕВО, 23 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым и министром экономического развития Максимом Орешкиным напомнил о задаче диверсификации производства в сфере оборонно-промышленного комплекса.
Он подчеркнул важность того, чтобы рост производительности труда был обеспечен не только за счет выпуска военной продукции, но и при переходе на продукцию гражданского назначения.
В свою очередь Мантуров подчеркнул, что диверсификация ОПК заложена как один из основных ориентиров во всех государственных программах. Он отметил, что предприятия ОПК имеют хорошие компетенции в медтехнике, продукции для нефтегазового машиностроения и других.
"Поэтому по тем параметрам, которые вы поручили реализовать, – к 2030 году выйти на параметр 50% производства гражданского сегмента предприятиями ОПК — мы идем с небольшим даже опережением", — сказал Мантуров.
Он предположил, что к 2020 году объемы производства гражданской продукции ОПК составят 20% вместо плановых 17%.