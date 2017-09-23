В августе рост ВВП России составил 2,3%, инфляция снизилась до 3,1%

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 сентября 2017

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 сентября 2017

НОВО-ОГАРЕВО, 23 сен — РИА Новости. Рост ВВП России в августе составил 2,3%, а показатель инфляции опустился до 3,1%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Рост по августу 2,3%, он немного опускался ниже 2% в июле, плохо выглядело сельское хозяйство, в первую очередь это было связано с погодными условиями", — заявил Орешкин.

По его словам, инфляция опустилась до 3,1%, что позволяет снижать ставку ЦБ РФ, а это, в свою очередь, наращивает кредитную активность в банковской сфере.

"С точки зрения рисков — они в первую очередь внешние, сохраняется волатильность цен на нефть, может уменьшиться склонность к рискам на глобальных рынках, к этому надо быть готовым", — сказал Орешкин.