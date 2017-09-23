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Экономика

Эксперт: решение Fitch по рейтингу России окажет поддержку рублю

15:0723.09.2017
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры России. Архивное фотоДенежные купюры России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Повышение прогноза по суверенному рейтингу РФ агентством Fitch несет позитивный сигнал для иностранных и российских инвесторов, поддержит их аппетит к российскому риску и окажет дополнительную поддержку курсу рубля, заявил РИА Новости советник института экономического развития Никита Масленников.

Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко. Архивное фото
© Фото : предоставлено AmCham
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"Для международных инвесторов это, конечно, позитивный сигнал, потому что он, по крайней мере, не снижает аппетит к риску российских активов. А это означает при прочих равных условиях некую дополнительную поддержку курса национальной валюты. Это сигнал инвесторам: продолжайте работать с Россией, мы здесь не видим никаких оснований включать красный свет", — сказал Масленников.

Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу улучшило прогноз по рейтингу России "BBB-" со стабильного до позитивного, что соответствует низшей ступени инвестиционной категории.

"Это в первую очередь признание, что экономика РФ находится на траектории восстановительного роста, инфляция беспрецедентно низкая, более-менее стабильно в целом выглядит вся финансовая система, это признание относительной успешности экономической политики в текущем году", — считает эксперт.

Спасская башня Московского Кремля и храм Василия Блаженного. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Он также обратил внимание на то, что аналитики Fitch не увидели признаков или рисков масштабного банковского кризиса в связи с последними эпизодами по отдельным банкам. "Fitch не видит во всей этой череде эпизодов признаков надвигающегося банковского кризиса. Это важный диагноз, который по достоинству оценят и международные инвесторы, и российские", — заявил Масленников.

Предупреждение властям

Вместе с тем, эксперт обратил внимание на предупреждение, которое содержится в сообщении Fitch, о том, что хотя рост российской экономики восстанавливается, он слабее, чем у других сопоставимых стран.

Масленников напомнил, что ранее ОЭСР повысила свой прогноз по росту экономики РФ на 2017 год с 1,4% до 2% ВВП, а на будущий год — с 1,6% до 2,1% ВВП. Прогноз Fitch полностью совпал с прогнозом ОЭСР.

Логотип рейтингового агентства Fitch Ratings. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Fitch улучшило прогноз по рейтингам России со стабильного до позитивного

"Это сигнал российским властям о том, что российская экономика все равно отстает от потенциальных темпов роста примерно на 1 процентный пункт в год. Это предупреждение российским экономическим властям о том, что необходимо озаботиться состоянием экономической политики. Потому что если это отставание будет сохраняться, Россия просто будет терять позиции в мировой экономике", — пояснил он.

Важный мессендж эксперт увидел и в релизе агентства о том, что Владимир Путин сохраняет шансы на переизбрание президентом в марте 2018 года, хотя еще и не выдвинулся в качестве кандидата.

Вместе с тем, по его словам, аналитики Fitch обратили внимание на неопределенность экономической программы правительства на период после выборов. "И международное сообщество, и российский инвестиционный бизнес ждут внятной экономической программы, которая будет складываться после выборов", — сказал Масленников.

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Экономика
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