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Экономика

Экономика России обгоняет суверенный рейтинг, считают власти и бизнес

15:0323.09.2017
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© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Текущее состояние экономики России вместе с ростом интереса иностранных инвесторов позволяют говорить не только об улучшении прогноза по рейтингу страны, но и надеяться на его скорое повышение, считают представители власти и бизнеса.

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по рейтингу России "BBB-" со стабильного до позитивного, что соответствует низшей ступени инвестиционной категории.

Сейчас из "большой тройки" рейтинговых агентств только Fitch оценивает этот рейтинг как инвестиционный. S&P ранее подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России "BВ+" с позитивным прогнозом, что соответствует высшей ступени спекулятивной категории. Moody"s оценивает рейтинг РФ на уровне "Ba1" со стабильным прогнозом.

Оценка Fitch

Рейтинговое агентство Fitch Ratings. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Эксперт прокомментировал повышение рейтинга России агентством Fitch
Улучшение прогноза по рейтингам эксперты Fitch связывают с тем, что Россия продолжает добиваться прогресса в укреплении своей экономической политики. В частности, агентство отмечает успешность политики плавающего курса рубля, приверженность к достижению целевого показателя по инфляции и разумность бюджетной стратегии.

Это сочетание факторов, по их мнению, должно привести к улучшению макроэкономической стабильности и укреплению устойчивости экономики РФ к потрясениям. Fitch ожидает, что дефицит бюджета РФ снизится до 2% ВВП с 3,4% ВВП в 2016 году и до 0% прогнозируемого дефицита в 2019 году.

Логотип рейтингового агентства Fitch Ratings. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Fitch улучшило прогноз по рейтингам России со стабильного до позитивного
Fitch отмечает, что рост экономики страны продолжится, но будет слабым. Росту поспособствуют снижение неопределенности ситуации в стране, ослабление денежно-кредитных стимулов, стабильность рубля и благоприятный прогноз по ценам на нефть. Агентство ожидает более широких реформ в стране после президентских выборов в 2018 году.

К повышению рейтинга может привести улучшение макроэкономической стабильности, обусловленное укреплением денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, а также внедрение структурных реформ, которые бы способствовали потенциальному росту экономики. Ухудшение прогноза по рейтингу до стабильного возможно в случае роста геополитической напряженности или введения новых санкций, подрывающих макроэкономические показатели.

© РИА НовостиАгентство Fitch
© РИА Новости
Агентство Fitch

Интерес обгоняет рейтинг

Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко. Архивное фото
© Фото : предоставлено AmCham
Рейтинговые агентства недооценивают качество риска в РФ, считают в AmCham
Министр финансов России Антон Силуанов считает, что текущее состояние российской экономики, низкая инфляция и предсказуемый курс рубля могут дать основания для повышения рейтинга РФ в ближайшей перспективе. По его словам, повышение прогноза по рейтингу России — логичное решение, отражающее усилия правительства по поддержанию макроэкономической стабильности.

"Текущее состояние нашей экономики, взвешенная фискальная политика, низкая инфляция, предсказуемый курс рубля и снизившаяся зависимость от внешней конъюнктуры в ближайшей перспективе могут дать основания рейтинговым агентствам повысить рейтинг", — отметил министр.

Глава МЭР России Максим Орешкин ранее в сентябре заявлял, что макроэкономическая ситуация, низкая инфляция и стабильность на валютном рынке позволяют России иметь более высокие суверенные рейтинги от международных агентств. По словам министра, некоторые страны с более высоким рейтингом имеют гораздо более неблагоприятную ситуацию с точки зрения макроэкономической динамики, экономического роста и его устойчивости.

Здание штаб-квартиры рейтингового агентства Standard & Poors в Нью-Йорке, США. Архивное фото
© AP Photo / Henny Ray Abrams
Может быть и выше: решение S&P по рейтингу России не удивило бизнес
В том, что экономические предпосылки для повышения кредитного рейтинга России уже сложились уверен и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"На наш взгляд, это произошло еще в 2016 году, когда укрепились макроэкономические показатели, стабилизировался курс рубля и цена на нефть во многом в результате эффективных мер, предпринятых руководством страны", — сказал журналистам Дмитриев.

Он подчеркнул, что это также подтверждается растущим числом сделок и проектов с участием иностранных инвесторов во многих отраслях, считает глава фонда.

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко сообщил РИА Новости, что "большая тройка" рейтинговых агентств сегодня недооценивает качество российского риска. "Все агентства недооценивают качество российского риска. Рынок идет впереди: интерес инвесторов обгоняет интерес агентств", — заявил Родзянко, добавив, что не видит поводов понижать рейтинг России.

Основатель и председатель совета директоров Глобал Рус Трейд, портала взаимной торговли стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и БРИКС, Анна Нестерова отметила, что решение Fitch поможет привлечь иностранных инвесторов на российский рынок. "Ожидается, что изменение рейтингового прогноза будет способствовать дальнейшей активизации иностранных инвесторов на российском рынке", — сообщила собеседница агентства.

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