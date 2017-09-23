Эксперт: американские агентства недооценивают кредитную историю России

ЛОНДОН, 23 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Россия продолжает улучшать свою кредитную историю, но международные рейтинговые агентства игнорируют это, заявил РИА Новости главный экономист Renaissance Capital Чарльз Робертсон, комментируя повышение оценки по рейтингу РФ агентством Fitch Ratings.

"Мы считаем, что Россия улучшает кредитную историю и недооценивается агентствами США по понятным причинам. Сам по себе прогноз агентства Fitch не так важен", — считает эксперт.

Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу улучшило прогноз по рейтингу России "BBB-" со стабильного до позитивного, что соответствует низшей ступени инвестиционной категории.