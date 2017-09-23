"Азимут" предлагает разрешить новым компаниям полеты в страны ЕврАзЭС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Председатель совета директоров недавно созданной на юге РФ авиакомпании "Азимут" Павел Удод предложил дополнить федеральные авиационные правила с целью разрешить полёты в страны ЕврАзЭС на начальном этапе работы авиакомпании.

"Хотелось бы отметить, что налажено эффективное системное взаимодействие с администрацией Ростовской области по развитию перевозок. Мы предлагаем рассмотреть вопрос о выполнении полётов по субсидированным маршрутам уже в этом году, в компании для этого все готово, подана заявка", — пояснил Удод на заседании штаба строительства аэропорта "Платов", — сказал Удод.

По его словам, компания готова приступить к субсидированным полетам с ноября.

"Также мы предлагаем внести дополнения в федеральные авиационные правила по возможности выполнения полётов в страны Евразийского экономического сообщества на начальном этапе деятельности, что также позволит в новом аэропорту сразу приступить к более эффективному развитию маршрутной сети", — добавил он.

Согласно действующей редакции ФАП, новая авиакомпания перед выходом на международные маршруты должна отлетать на внутренних направлениях не меньше двух лет.

В свою очередь, министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что на данный момент уже принято решение внести изменения в федеральные авиационные правила, которые разрешают авиационным компаниям, созданным недавно и использующим российскую авиатехнику, полеты по регулярным маршрутам, даже если количество их судов меньше восьми самолётов.

"Эти изменения внесены, чтобы вы смогли обеспечивать не только чартерные перевозки по тем маршрутам, которые используются сегодня, но и регулярные, а также претендовать на получение субсидий в рамках программы 12.42", — сказал Соколов.

"Что касается возможностей использования этих субсидий в рамках текущего года, то с учётом вступления в силу изменений в ФАП (федеральные авиационные правила), ориентировочно в ноябре этого года, здесь вопрос в большей степени будет зависеть от того, насколько другие авиакомпании, которые сегодня имеют договоры с Росавиацией, федеральным агентством воздушного транспорта (ФАВТ), используют те средства по заключённым договорам, которые имеются на данный момент. Если все средства будут использованы, то, конечно, по текущему году подключится к программе 12.42 будет проблематично, потому что дополнительных средств бюджета до конца года не предусмотрено", — подчеркнул Соколов.

Министр попросил Росавиацию, с учётом квалифицирующего признака по исключительному использованию российской современной авиатехники, поддержать заявки "Азимута", а также поддержать Ростов-на-Дону с включением в распределение субсидий по сетке полётов, предусмотренных программой субсидирования в рамках 2018 года.

Идея создать компанию для перевозок на юге России появилась в прошлом году. Парк нового перевозчика состоит исключительно из российских самолетов Sukhoi Superjet 100. На данный момент есть твердый контракт на восемь судов, в дальнейшем планируется увеличение флота.

В 2017 году перевозчик планирует осуществлять прямые рейсы из Ростова-на-Дону в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Нижний Новгород, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Уфу, Самару, Казань, Грозный, Махачкалу. До 2021 года маршрутную сеть дополнят Калининград, Минеральные Воды, Челябинск, Волгоград, Астрахань, Сургут, Геленджик, Ереван, а также Прага, Франкфурт-на-Майне, Стамбул и Тель-Авив.

Аэропорт "Платов" строят в Аксайском районе Ростовской области, в четырех километрах от станицы Грушевская. Проект предусматривает строительство пассажирского терминала пропускной способностью 8 миллионов человек ежегодно. Общий объем финансирования — 47 миллиардов рублей, из которых около 19 миллиардов рублей составляют средства основного инвестора — группы компаний "Ренова". Первый полет из аэропорта запланирован на 1 декабря 2017 года.