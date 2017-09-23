Канада ввела санкции против 40 чиновников из Венесуэлы, включая президента

МЕХИКО, 23 сен – РИА Новости. Правительство Канады объявило в пятницу о введении санкций против 40 чиновников Венесуэлы, включая самого президента Николаса Мадуро.

Как отмечается в пресс-релизе канадского правительства, санкции вводятся за ухудшение ситуации с демократией в Венесуэле. "Санкции имеют целью продолжить давление на правительство Венесуэлы с целью восстановить конституционный порядок и уважать демократические права народа", — говорится в сообщении.

Помимо Мадуро, в санкционный список попали вице-президент Тарек Эль-Аиссами, глава МВД Нестор Ревероль, глава Национального избирательного совета Тибисай Лусена, назначенный Национальным учредительным собранием генпрокурор Тарек Уильям Сааб, члены собрания Диосдадо Кабельо и Ирис Варела, а также ряд других лиц.

Санкции предполагают заморозку всех активов и запрет на ведение бизнеса для канадских компаний с фирмами фигурантов списка.

В августе президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы. В частности, американским компаниям запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и получение дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты.