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Экономика

Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно на фоне укрепления рубля

18:2222.09.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа фондовой бирже. Архивное фотоНа фондовой бирже. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Елена Лыкова. Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно по основным индексам на фоне укрепления рубля к основным инвалютам.

Индекс ММВБ к 17.51 мск снижался на 0,45% — до 2051,03 пункта, индекс РТС рос на 0,4%, до 1124,64 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 44 копейки – до 57,46 рубля, курс евро — на 32 копейки, до 68,83 рубля.

Банкноты европейской валюты. Архивное фото
© Fotolia / nupsik284
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 69,07 рубля
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,66% — до 56,8 доллара за баррель.

"Долларовый индекс РТС сумел удержаться на позитивной территории благодаря утреннему укреплению российской валюты. В то же время, рублевый индекс ММВБ умеренно понизился под влиянием несколько ухудшившегося внешнего фона. Тем не менее, рублевый индикатор локального рынка закрепился выше ближайшей поддержки, расположенной на уровне 2050 пунктов. Это дает надежду на то, что индекс ММВБ сегодня уже не пойдет ниже утреннего минимума", — комментирует Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

Корпоративные истории

Акции компании "Сафмар Финансовые Инвестиции" (СФИ) и "Русснефти" в пятницу растут на фоне сообщений о том, что ЦБ РФ предоставил Бинбанку (входит в группу "Сафмар") средства в рамках нового механизма экстренной поддержки ликвидности (МЭПЛ). О предоставлении средств сообщил в интервью РИА Новости совладелец Бинбанка Микаил Шишханов.

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Санация Бинбанка не отразится на банковской системе, уверен Греф
К текущему моменту акции СФИ поднимаются на 6,13%, акции "Русснефти" – на 6,16%.

ЦБ РФ в начале сентября ввел новый механизм МЭПЛ для помощи крупным банкам, которые в случае исчерпания других источников ликвидности смогут обратиться к регулятору.

Банк России в среду предоставил Бинбанку средства для поддержки ликвидности, а в четверг принял решение о его санации через Фонд консолидации банковского сектора. Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие". Тогда ЦБ объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером.

Лидеры роста и аутсайдеры

В лидерах роста – акции ТГК-1 (5,16%), ФСК ЕЭС (2,71%), "Алросы" (1,7%), Polymetal (1,57%), "Яндекса" (1,52%), а также акции "Энел Россия" (1,49%), префы "Мечела" (1,42%) и акции ИСКЧ (1,21%).

Среди аутсайдеров – акции "Полюса" (-4,26%), обыкновенные акции "Россетей" (-3,4%), акции МТС (-2,43%), "Мегафона" (-2,04%), обыкновенные акции "Татнефти" (-1,54%), акции "Северстали" (-1,54%), "Норникеля" (-1,41%) и "Распадской" (-1,29%).

Прогнозы и рекомендации

Российский рынок может выйти в плюс к закрытию торгов, но росту индекса ММВБ способен помешать рубль, который также укрепляется вместе с котировками нефти, считает Кочетков из "Открытие Брокер".

До конца торговой сессии индекс ММВБ продолжит торги в рамках диапазона 2035-2065 пунктов, прогнозирует Сергей Дроздов из "Финама".

"В целом мы ожидаем закрытия индекса ММВБ недалеко от текущего уровня, то есть с умеренным понижением не более 1% или с незначительным приростом по итогам дня", — говорит Манжос из ИК "Норд-Капитал".

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