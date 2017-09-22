Архангельская область намерена сотрудничать с сербским краем Воеводина

АРХАНГЕЛЬСК, 22 сен — РИА Новости. Соглашение между Архангельской областью и автономным краем Воеводина Республики Сербия о развитии сотрудничества в области экономики, образования, культуры и туризма может быть подписано в первой половине 2018 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

Это будет первое соглашение, подписанное на уровне регионов. Данный вопрос обсуждался губернатором Игорем Орловым и заместителем председателя правительства автономного края Воеводина Иваном Джоковичем на встрече в Архангельске. Первый в истории региона визит сербской делегации состоялся в рамках проходящей в эти дни Маргаритинской ярмарки — крупнейшего делового и торгового форума Северо-Запада России.

"При поддержке МИД России мы вышли с инициативой об установлении двусторонних отношений с автономным краем Воеводина по ряду направлений, в том числе, в экономике, торговле, образовании, культуре и туризму. Соглашение сейчас находится в стадии подготовки. Нет сомнений, что это станет началом нового этапа развития наших отношений", — привели в пресс-службе слова Орлова.

Архангельская область уже имеет торгово-экономические связи с Сербией, экспортируя в эту страну продукцию целлюлозно-бумажной промышленности. В 2015 году товарооборот составил четыре миллиона долларов. Кроме того, развивается сотрудничество между вузами обеих сторон.

На текущий момент Архангельская область заинтересована в продвижении продукции, представленной предприятиями лесной и рыбной отраслей, биоэнергетики, аквакультуры, в расширении контактов в сфере туризма. Сербия также видит большой потенциал в расширении торгово-экономического сотрудничества с Поморьем, в частности, в области деревообработки, целлюлозно-бумажной промышленности и туризме, добавили в пресс-службе.

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