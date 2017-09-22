Минсельхоз не исключает рост цен на зерно на фоне снижения урожая в Америке

СТАНИЦА ГИАГИНСКАЯ (Адыгея), 22 сен — РИА Новости. Существенное снижение сбора урожая зерна в США и Канаде может стать причиной повышения цены на зерно, заявил в пятницу на совещании о ходе уборочной министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

"Хочу проинформировать коллег о том, что Америка и Канада на 20% ниже получат в этом году урожая, и мы понимаем, что цена на зерно может расти по объективным критериям", — сказал Ткачев.

Ранее он отметил, что в настоящее время, цена на зерно в России несколько упала и в некоторых регионах она составляет 6-7 рублей за килограмм, иногда ниже себестоимости.