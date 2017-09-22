СТАНИЦА ГИАГИНСКАЯ (Адыгея), 22 сен — РИА Новости. Нынешнее состояние зерновой отрасли сельского хозяйства в РФ позволяет быть уверенным в том, что Россия всегда будет собирать больше 100 миллионов тонн зерна в год, заявил на совещании о ходе уборочной глава Минсельхоза Александр Ткачев.
"Второй год подряд у нас высокий урожай, который немного повлиял на ценообразование на зерно, которая сегодня, к сожалению, ниже той справедливой цены, во многих регионах Сибири и Зауралья цена ниже себестоимости", — рассказал министр.
Он предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву рассмотреть вопрос снижения железнодорожных тарифов на транспортировку зерна из регионов в южные порты для дальнейшего экспорта.
"Мы предлагаем выделить на эти цели (субсидирование железнодорожных тарифов — ред.) до 3 миллиардов рублей", — сказал глава Минсельхоза.