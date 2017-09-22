Ткачев: Россия всегда будет собирать не менее 100 млн тонн зерна в год

СТАНИЦА ГИАГИНСКАЯ (Адыгея), 22 сен — РИА Новости. Нынешнее состояние зерновой отрасли сельского хозяйства в РФ позволяет быть уверенным в том, что Россия всегда будет собирать больше 100 миллионов тонн зерна в год, заявил на совещании о ходе уборочной глава Минсельхоза Александр Ткачев.

"Последние годы демонстрируют хороший результат — в 2016 году 120 миллионов тонн, в 2014 — 105 миллионов тонн, в 2010 году цифра была около 70 миллионов тонн, это говорит о том, что Россия ежегодно будет собирать более 100 миллионов тонн зерна", — сказал Ткачев.

"Второй год подряд у нас высокий урожай, который немного повлиял на ценообразование на зерно, которая сегодня, к сожалению, ниже той справедливой цены, во многих регионах Сибири и Зауралья цена ниже себестоимости", — рассказал министр.

Он предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву рассмотреть вопрос снижения железнодорожных тарифов на транспортировку зерна из регионов в южные порты для дальнейшего экспорта.

"Это позволит снимать с рынка дополнительно до 2-3 миллионов тонн зерна, выравнивая цену на зерно, она будет не только на юге 8-8,5 рублей за килограмм, но и повышаться там, в регионах", — добавил министр.

"Мы предлагаем выделить на эти цели (субсидирование железнодорожных тарифов — ред.) до 3 миллиардов рублей", — сказал глава Минсельхоза.