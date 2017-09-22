Аксенов допустил снижение цен на топливо в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что считает реальным снижение цен на топливо в республике.
"На мой взгляд, существует определенный сговор… Потенциал для снижения стоимости топлива есть", — сказал Аксенов в пятницу журналистам, подтвердив, что проверки на АЗС на предмет качества топлива будут продолжены.
Ранее он сообщил, что из 30 контрольных закупок топлива, сделанных в сентябре на АЗС в двух районах Крыма, более чем в 40% случаях выявлено несоответствие качества стандартам. Аксенов поручил профильному министерству начать процедуру контроля качества реализуемого в Крыму топлива из-за большого числа жалоб автовладельцев.
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