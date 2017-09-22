Обязательства "Трансаэро" в 144 раза превышают стоимость активов

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Обязательства авиакомпании "Трансаэро", признанной банкротом 13 сентября, почти в 144 раза превышают оценку ее реальных активов, следует из опубликованного в пятницу решения арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"Если учесть определенную экспертным путем ликвидационную стоимость имущества должника, то обязательства превышают активы должника в 143,69 раза, что свидетельствует о том, что даже в случае реализации всех активов должник не сможет погасить все имеющиеся у него обязательства в полном объеме", — говорится в решении суда.

Из анализа финансового состояния "Трансаэро" следует, что возможная стоимость активов для реализации на рыночных условиях, по состоянию на 21 августа 2017 года, составляет около 1,6 миллиарда рублей (без учета денежных средств, находящихся на расчетных, валютных счетах и в кассе должника).

В то же время в реестр включены требования 304 конкурсных кредиторов и уполномоченных органов третьей очереди в сумме около 229,4 миллиарда рублей, а также требования 4525 кредиторов второй очереди (работники компании) в размере более 132,7 миллиона рублей. Требования кредиторов первой очереди отсутствуют. За время наблюдения погашение требований кредиторов не производилось, говорится в решении суда.

Второй по пассажирообороту российский авиаперевозчик "Трансаэро" осенью 2015 года не смог обслуживать долги. Сертификат эксплуатанта авиакомпании был отозван с 26 октября 2015 года. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 декабря 2015 года признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве "Трансаэро" и ввел в компании процедуру наблюдения.