Сбор урожая осложняется дождливой погодой, заявили в Минсельхозе

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сбор урожая в России осложняется дождливой погодой, сообщил директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петр Чекмарев.

"В настоящее время идет уборка урожая, она не завершена. Идет в самых сложных погодных условиях. Идут дожди, в Сибири особенно плохо идет сбор, в Северо-Западном федеральном округе ситуация тоже не очень складывается. В ближайшее время еще обещают снег, это тоже усложняет ситуацию в сборе урожая", — сказал он, выступая на конференции "Растениеводство: Технологический импульс нового сезона".

Неблагоприятные погодные условия уже сказались на урожае кукурузы, отметил Чекмарев. "Кукуруза нас подвела, потому что недостаточно было тепла, чтобы кукуруза сформировала хороший урожай, несмотря на то, что хорошие были виды", — сообщил он.

Кукурузы в этом году, по его словам, будет как минимум на 2 миллиона тонн меньше по сравнению с прошлым.