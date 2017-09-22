Сбор урожая осложняется дождливой погодой, заявили в Минсельхозе

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сбор урожая в России осложняется дождливой погодой, сообщил директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петр Чекмарев.
Неблагоприятные погодные условия уже сказались на урожае кукурузы, отметил Чекмарев. "Кукуруза нас подвела, потому что недостаточно было тепла, чтобы кукуруза сформировала хороший урожай, несмотря на то, что хорошие были виды", — сообщил он.
Кукурузы в этом году, по его словам, будет как минимум на 2 миллиона тонн меньше по сравнению с прошлым.