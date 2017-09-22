"Россетям" могут грозить санкции по Крыму, считает аналитик "Атон"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. После прихода в Крым "Россетям", скорее всего, будут грозить международные санкции, однако компания ведет бизнес исключительно в рублях, привлекая финансирование на российском рынке, и использует преимущественно российское оборудование, отмечают в своем отчете аналитик "Атон".

Электросети Крыма в ближайшее время могут перейти под контроль федеральных "Россетей", которые станут ключевым акционером нового АО "Крымэнерго", сообщила в пятницу газета "Коммерсант". "Россетям" будет принадлежать 75% в "Крымэнерго", а оставшимся блокпакетом могут владеть власти Крыма. Также Минэнерго РФ предложило внести в капитал "Россетей" до 9 миллиардов рублей из бюджета РФ на ФЦП по развитию Крыма. В частности, 6 миллиардов рублей поступят в 2018 году, 2,87 миллиарда рублей — в 2019 году, 227,2 миллиона рублей — в 2020 году.

"После прихода в Крым "Россетям", скорее всего, грозят международные санкции, что может осложнить привлечение финансирования на зарубежных рынках капитала (хотя "Россети" ведут бизнес исключительно в рублях, привлекая финансирование на российском рынке), а также ограничения на импорт зарубежного оборудования. Последнее не должно стать проблемой для "Россетей", так как холдинг преимущественно использует оборудование, произведенное в России. Учитывая все вышесказанное, мы считаем новость нейтральной для "Россетей", — говорится в отчете.

Аналитики "Атона" по-прежнему рекомендуют зафиксировать прибыль по акциям "Россетей" после ралли примерно на 50% с июня, поскольку не видят катализаторов для роста бумаг компании. Кроме того, они считают, что предстоящий выпуск акций, связанный с вхождением в Крым, станет сильным препятствием для роста.

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