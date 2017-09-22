Шишханов заявил, что полностью распродал свои активы в группе "Сафмар"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Совладелец Бинбанка Микаил Шишханов заявил, что полностью распродал свои активы в группе "Сафмар", его доля практически обнулилась.

"К сожалению, не осталась. Я полностью распродал активы. Если что-то и осталось, то там 0,001%", — сказал Шишханов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о его доле в "Сафмаре".

Группа "Сафмар" объединяла активы семьи Гуцериевых-Шишхановых. В числе ее промышленных активов нефтяные компании "Русснефть" и "Нефтиса", компания "Форте Инвест", компании "Русский уголь", "Славкалий", предприятия в области нефтепереработки и нефтехимии. Финансовые активы группы, помимо банков, представлены НПФ "Сафмар", НПФ "Доверие" и НПФ "Моспромстрой-Фонд", лизинговой компанией "Европлан" и 49% страховщика ВСК. В нее также входят розничные сети "М.Видео" и "Эльдорадо".

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