Шишханов не собирается уходить из банковского бизнеса

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Совладелец Бинбанка Микаил Шишханов заявил в интервью РИА Новости, что не собирается уходить из банковского бизнеса и рассчитывает сохранить долю в Бинбанке после завершения процедуры санации по новому механизму Банка России.

"Я как предприниматель, как человек, который не собирается уходить из бизнеса, ставлю самые высокие задачи. Конечно, хочется, чтобы все пошло хорошо, чтобы дальше участвовать в жизни банка. Жизнь покажет, сейчас мне сложно об этом говорить", — сказал Шишханов.

Банк России в четверг объявил о решении санировать Бинбанк и "Рост банк" через Фонд консолидации банковского сектора. В банках назначены временные администрации, ЦБ будет оказывать кредитным организациям финансовую поддержку и гарантирует непрерывность их деятельности. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.

Это уже второй случай санации через новый механизм — первым в конце августа стал "ФК Открытие", ЦБ тогда объявил, что вложит в банк средства ФКБС и станет его главным акционером.

Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в четверг сообщил журналистам, что в настоящее время регулятор ведет переговоры с собственниками о заведении свободных активов на баланс Бинбанка.

По данным РИА Рейтинг, Бинбанк на 1 сентября занимал 12-е место среди российских банков по размеру активов с показателем в 1,146 триллиона рублей. Согласно информации на сайте ЦБ, по состоянию на 14 июня 2017 года подконтрольные Гуцериеву и Шишханову акционеры Бинбанка составляли "группу лиц с совокупной долей 96,55715% голосующих акций банка".

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