Шишханов не собирается уходить из банковского бизнеса

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Совладелец Бинбанка Микаил Шишханов заявил в интервью РИА Новости, что не собирается уходить из банковского бизнеса и рассчитывает сохранить долю в Бинбанке после завершения процедуры санации по новому механизму Банка России.
Банк России в четверг объявил о решении санировать Бинбанк и "Рост банк" через Фонд консолидации банковского сектора. В банках назначены временные администрации, ЦБ будет оказывать кредитным организациям финансовую поддержку и гарантирует непрерывность их деятельности. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.
Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в четверг сообщил журналистам, что в настоящее время регулятор ведет переговоры с собственниками о заведении свободных активов на баланс Бинбанка.
По данным РИА Рейтинг, Бинбанк на 1 сентября занимал 12-е место среди российских банков по размеру активов с показателем в 1,146 триллиона рублей. Согласно информации на сайте ЦБ, по состоянию на 14 июня 2017 года подконтрольные Гуцериеву и Шишханову акционеры Бинбанка составляли "группу лиц с совокупной долей 96,55715% голосующих акций банка".
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